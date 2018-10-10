Золото дороже: в Красноярском крае артели старателей уничтожают реки

Красноярск, , 10:23 — REGNUM Специалисты Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля с начала 2018 года выявили 63 факта загрязнения рек от добычи россыпного золота в семи районах Красноярского края, а также одно загрязнение на территории Тувы. Об этом сообщил российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. По его словам, экокоалиция направила 60 обращений в красноярский Росприроднадзор.

Информацию о результатах спутникового мониторинга загрязнений водных объектов в регионе экологи озвучили 9 октября на заседании палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края.

При этом Александр Колотов подчеркнул, имея в виду Росприроднадзор, что красноярское природоохранное ведомство «принципиально отказывалось проводить выездные проверки» по обращениям экологов. Им, по сути, предложили самим выехать в тайгу, отобрать пробы и провести анализы в аккредитованной лаборатории.

«Результат такого наплевательского подхода наглядно виден на спутниковых снимках: они показывают, что артели старателей в Красноярском крае гадили в реки на протяжении всего полевого сезона, не останавливаясь, а старатели в Амурской области, где местный Росприроднадзор выезжал и проверял практически каждый обнаруженный нами факт загрязнения, стали делать это немного реже», — пишет Александр Колотов 10 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом эколог отметил, что есть и положительный момент. Обращения экокоалиции красноярский Росприроднадзор в этом году стал передавать в краевое министерство экологии.

«Надеюсь, хотя бы это ведомство сможет привлечь к ответственности недобросовестных золотодобытчиков, которые так вольготно и безнаказанно чувствуют себя в Красноярском крае», — резюмировал российский координатор «Рек без границ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, от добычи золота страдают не только сибирские реки. Например, в Амурской области золотопромышленники буквально устроили «экологический беспредел». Тревогу начали бить работники Управления эксплуатации Зейского водохранилища. По их данным, вода в реках Большие Дамбуки и Уган очень сильно загрязнена. Надзорные органы начали внеплановую проверку.

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