Назарбаев предложил использовать новые технологии для укрепления мира

Астана, , 10:25 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил религиозным лидерам использовать преимущества новых технологий в борьбе за мир и согласие на глобальном уровне, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Для достижения цели глава государства предложил создать на базе съезда мировых и традиционных религий информационный портал. Планируется, что ресурс поможет изучать и применять методы укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Астане проходит съезд мировых и традиционных религий. В нем принимают участие 82 делегации из 46 стран мира.

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