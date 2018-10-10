Среда, 10 Октября 2018 года
11:24:22 МСК

Назарбаев предложил использовать новые технологии для укрепления мира

Общество

На базе съезда мировых и традиционных религий предложено создать информационный портал

Назарбаев предложил использовать новые технологии для укрепления мира
Станислав Савицкий. Миру — мир!

Астана, 10 октября 2018, 10:25 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил религиозным лидерам использовать преимущества новых технологий в борьбе за мир и согласие на глобальном уровне, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Для достижения цели глава государства предложил создать на базе съезда мировых и традиционных религий информационный портал. Планируется, что ресурс поможет изучать и применять методы укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Астане проходит съезд мировых и традиционных религий. В нем принимают участие 82 делегации из 46 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев вручил государственную премию папскому совету Ватикана

Читайте развитие сюжета: Назарбаев назвал способы повышения иммунитета от радикализма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить