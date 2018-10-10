«Ласточек» между Петербургом и Выборгом станет больше

Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Несмотря на окончание летнего сезона, количество скоростных поездов «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Выборгом будет увеличено с 22 октября 2018 года. Об этом сообщила «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», обеспечивающая движение электропоездов на Северо-Западе РФ.

Эти скоростные поезда быстро завоевали популярность на маршруте между Петербургом и Выборгом, пользуясь популярностью у жителей двух городов и многочисленных туристов.

В компании решили назначить две дополнительные пары поездов «Ласточка» от Финляндского вокзала Петербурга в Выборгском направлении. «Ласточки» доходят до Выборга всего за 1 час 15 минут.

«Таким образом, с 22 октября на участке Санкт-Петербург-Финляндский — Выборг будут курсировать шесть пар скоростных электропоездов «Ласточка» по рабочим дням и семь пар по выходным дням», — отметили в СЗППК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году скоростной поезд «Ласточка» будет запущен из Санкт-Петербурга в карельский город Сортавала и горный парк Рускеала. Скоростной поезд будет следовать через Выборг.

Первые «Ласточки» в Выборг были запущены в сентябре 2015 года. Данный маршрут дает более 34% в общем объеме перевозок этими скоростными поездами. Следующими по популярности стали маршруты из Санкт-Петербурга до Ораниенбаума и Луги с долей 18% и 16% соответственно. Сегодня «Ласточки» задействованы на десяти маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Ораниенбаума и Калище.

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