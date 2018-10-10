Будущие пожарные и медики из Уфы провели совместные тренировки

Уфа, , 10:02 — REGNUM Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) и Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) приняли участие в совместном форуме, в рамках которого провели спасательную тренировку и мастер-класс в области пожаротушения, сообщает 10 октября пресс-служба технического университета.

Первый совместный форум проходил на базе спортивно-оздоровительного лагеря БГМУ «Пульс». Студенты специальности «Пожарная безопасность» провели мастер-класс, который включал боевое развертывание отделения на местности с подачей воды, работу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (без включения), приемы работы с ручным ранцевым огнетушителем, демонстрацию пожарно-технического вооружения.

«Студенты УГНТУ провели познавательный мастер-класс по изучению пожарной техники и пожарно-технического вооружения. Студенты-медики задавали интересующие их вопросы, а некоторым посчастливилось примерить на себя боевую одежду пожарного (БОП) и провести учебную спасательную операцию», — говорится в сообщении.

После завершения тренировочных мероприятий для студентов были организованы соревнования по настольному теннису и квест, направленный на командообразование. По итогам мероприятий была достигнута договоренность о разработке дорожной карты и программы сотрудничества студентов двух специальностей ведущих вузов республики.

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