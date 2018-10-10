Власти тюменского села пытались обобрать сироту на коммуналке

Тюмень, , 10:05 — REGNUM Власти посёлка Туртас Тюменской области установили для местной жительницы непомерную плату за съём жилья. Женщина пожаловалась в прокуратуру. Выяснилось, что она переплачивала за наём недвижимости в 5,5 раз, хотя имела полное право на социальное жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что женщину в 2000 году по распоряжению администрации посёлка как сироту вселили в жилое помещение. Однако документы о предоставлении жилья не оформили. Сирота неоднократно обращалась в администрацию с целью оформления договора социального найма. Ей отказывали якобы из-за отсутствия документов на жильё. И спустя 18 лет после вселения женщина вынуждена была согласиться на заключение договора с администрацией о коммерческом найме жилья, по которому только плата за наём, без коммунальных услуг, составила 1948 рублей в месяц

Лишь после обращения в прокуратуру, через суд, женщина добилась расторжения грабительского договора и заключения нового — на социальное жильё. В октябре 2018 года плата за найм жилья в её платёжке составила 350 рублей 64 копеек в месяц, что в сравнении с коммерческим наймом меньше более чем в 5,5 раз.