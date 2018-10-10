В Приамурье после обрушения моста частично восстановлено движение поездов

Свободный, Амурская область, , 09:49 — REGNUM В городе Свободный Амурской области, где на железнодорожные пути рухнул автомобильный мост, продолжается работа по ликвидации последствий ЧП. В настоящее время движение поездов восстановлено, однако пока только частично. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РЖД, на станции Свободный Забайкальской железной дороги накануне, 9 октября, в 18:30 по московскому времени был открыт один из путей.

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«По станции организован приоритетный пропуск пассажирских поездов. В период задержки поездов было организовано бесплатное питание для пассажиров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение пролётов автомобильного моста на железнодорожные пути в городе Свободный произошло рано утром 9 октября. Среди сотрудников и пассажиров ОАО «РЖД» никто не пострадал.

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Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Белогорск и Шимановская. Всего было задействовано около 300 сотрудников Забайкальской железной дороги и восемь единиц тяжёлой техники.