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В Оренбуржье 10 районов не выделяли деньги на вакцинацию против гриппа

Общество

В регионе за счет работодателей и личных средств населения против гриппа привито 18,5 тыс. человек

Оренбург, 10 октября 2018, 09:34 — REGNUM  Оренбургская область готовится в эпидсезону: традиционному нашествию гриппа и ОРВИ. На 8 октября за счет всех источников финансирования антигриппозную прививку получили 350,7 тыс. человек, что составляет 17,7% от общей численности населения области. С 3 октября этот показатель вырос на 0,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Стоит отметить, что для создания необходимой иммунной прослойки, обеспечивающей стабильную ситуацию по заболеванию, необходима вакцинация не менее 25% от общей численности населения, и такой порог в Оренбуржье пока не достигнут.

На 8 октября за счет средств работодателей и личных средств населения вакцинацию прошли более 18,5 тыс. человек. Общая сумма денег выделенных на эти цели составила 7,6 млн рублей. Вместе с тем в Акбулакском, Александровском, Асекеевском, Кваркенском, Матвеевском, Пономаревском, Северном, Ташлинском, Тюльганском и Шарлыкском районах выделение средств для вакцинации против гриппа не проводилось.

Добавим, что в настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ врегионе расценивается как неэпидемическая. Первая партия вакцины «Совигрипп», поступившая в область за счет средств федерального бюджета, использована в полном объеме.

Напомним, перед Оренбургом стоит задача вакцинировать 45% населения, чтобы выработался коллективный иммунитет. На бесплатную прививку могут рассчитывать 38,3% горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге ищут внебюджетные средства на вакцинацию от гриппа

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Грипп, ОРЗ
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