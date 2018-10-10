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Между Алма-Атой и Туркестаном запустят скоростной поезд

Общество

Скоростной поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям

Туркестан, Казахстан, 10 октября 2018, 09:44 — REGNUM  С ноября 2018 года между Алма-Атой и Туркестаном будет запущен высокоскоростной поезд, заявил генеральный директор пассажирской компании «Туран экспресс» Роман Ботабеков. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Глава пассажирской компании добавил, что планирует также подготовить видеоматериалы, репортажи и фильмы о достопримечательностях Туркестанской области. Все материалы будут показаны на телеканале «Туран-ТВ», который также возглавляет Ботабеков.

Компания «Туран экспресс» и профильное управление администрации Туркестанской области подписали меморандум о сотрудничестве. Планируется, что скоростной поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туркестанской области принята концепция развития туристической индустрии на 2018−2025 годы. В рамках данной программы численность туристов планируется довести до 5 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркестанскую область Казахстана планируется привлечь 5 млн туристов

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