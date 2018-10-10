Водитель ярославского автобуса скрыл факт наезда на ребёнка

Ярославль, , 09:31 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин начал проверку в ГП ЯО «Ярославское АТП», водитель которого скрыл факт наезда на девятилетнего ребенка в селе Закобякино Любимского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

В конце июня 2018 года водитель автобуса № 524 «Ярославль-Закобякино» врезался в стоящий «уазик». Между двумя машинами оказался девятилетний ребенок. Мальчик получил травму тазобедренного сустава. Водитель отвез ребенка в больницу, но наряд полиции не вызвал и на месте ДТП не остался. Лишь приехав на предприятие, он сообщил об этом диспетчеру, который и передал информацию в полицию. Туда же о происшедшем сообщили сотрудники больницы.

В октябре 2018 года мама пострадавшего мальчика обратилась к детскому омбудсмену Михаилу Крупину и сказала, что водитель автобуса не понес никакого наказания. Как выяснилось, любимские гаишники до сих пор проводят проверку ДТП. Тогда детский омбудсмен провел свою проверку ГП ЯО «Ярославское АТП». Выяснилось, что предприятие не сообщило о происшедшем в страховую компанию. И, следовательно, она не может выплатить семье компенсацию за причинение вреда.

«Страховая компания должна была урегулировать вопрос о компенсации вреда, причинённого жизни и здоровью несовершеннолетнего. Этого не было сделано. Сейчас проводим проверку и будем выносить заключение. Мы столкнулись с вопиющим фактом нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего государственным предприятием. Это недопустимо, нами будут приняты необходимые меры, направленные на защиту прав и законных интересов пострадавшего ребенка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Любимская районная прокуратура уже высказывала претензии сотрудникам ГИБДД, которые долго проверяют эту аварию.