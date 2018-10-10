Москвичам выписали более 65 млн электронных рецептов

Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве активно развивается системы электронных рецептов на лекарственные препараты для удобства пациентов. С 2014 года жителям столицы выписано более 65 млн электронных рецептов выписали московские врачи пациентам с начала 2014 года, в том числе выписано 60 млн льготных, сообщается на портале мэра Москвы.

Столичные врачи получили возможность оформлять рецепты в электронном виде после внедрения сервиса в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). В среднем на выписку электронного рецепта у медиков уходит около 30 секунд, а для заполнения бланка в бумажном виде требуется нескольких минут (в семь раз быстрее). Соответственно, врач больше времени уделяет пациенту.

Руководитель Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун пояснил, что у электронного рецепта, кроме экономии времени, много других достоинств: рецепт не потеряется, есть архивные рецепты, доступные на сайте в течение 90 дней с момента обслуживания рецепта в аптеке. Также врач может заранее уточнить наличие лекарства в аптечном пункте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) хотя бы раз записавшихся на прием к врачу онлайн, превысило 9,7 млн человек. За последние четыре года врачи поликлиник Москвы выписали пациентам более 45 млн электронных рецептов, из них 43 млн — льготных.

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