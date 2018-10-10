В Ростове-на-Дону неизвестные уничтожают благоустроенный сквер

Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону неизвестные уничтожают не так давно благоустроенный сквер имени Оганова в Октябрьском районе. ОБ этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Сделали его очень красивым местом с удобными лавочками, новыми детскими площадками и тротуарной плиткой. Но в итоге люди сами рушат то, что для них сделали. Некоторые площадки уже изрисованы и не стираются ацетоном, плакат с просьбой заботиться и беречь парк изрезан. Мне за вас стыдно, ростовчане», — написал подписчица сообщества «Ростов-Главный».

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году городское управление благоустройства Октябрьского района объявило конкурс на выполнение работ по благоустройству сквера. Здесь была выложена плитка, установлены новые скамейки и урны. Всё это обошлось муниципальной казне в 7,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM интернет-пользователи сообщили о том, что в Ростовской области неизвестные надругались над памятником, расположенным на территории природоохранного заповедника регионального значения. У входа в Мухину балку в Аксае неизвестные вырвали фонарь и оставили кучу мусора.

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