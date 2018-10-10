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Переменная облачность и без осадков: синоптики о погоде в Москве 10 октября

Общество

Максимальная температура в столице составит +11…+13 градусов

Переменная облачность и без осадков: синоптики о погоде в Москве 10 октября
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 10 октября 2018, 08:47 — REGNUM  В Москве сегодня, 10 октября, днем ожидается переменная облачность и без осадков, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, максимальная температура в столице составит +11…+13 градусов, по области — +9…+14. Ветер западный 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что с 10 октября погода в Москве начнет улучшаться, холодный воздух будет быстро прогреваться, температура воздуха повысится до +11, +16. Дожди прекратятся, будет сухо и малооблачно.

В столичный регион снова придёт «бабье лето». К выходным дням (13−14 октября) столбик термометра может подняться до +18 градусов.

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