На проведение гражданского форума в Казахстане выделят $134 тыс

Астана, , 08:37 — REGNUM Правительство Казахстана выделит 49,7 млн тенге ($134 тыс.) на проведение VIII гражданского форума в Астане, сообщает 9 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.

Средства будут выделены из республиканского бюджета на 2018 год на неотложные затраты. В проекте документа сказано, что планируется выйти на поручение по разработке концепции развития институтов гражданского общества на 2019−2025 годы.

Напомним, VIII гражданский форум Казахстана состоится в ноябре текущего года и продлится два дня. Мероприятие направлено на развитие института гражданского общества.

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