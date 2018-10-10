Обвиняемого в США «хакера» из РФ направят на психиатрическое обследование

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Обвиняемого в совершении хакерских атак в США гражданина России Евгения Никулина направят на психиатрическое обследование, заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Судья принял решение, чтобы человека отправить на обследование. Дал шесть месяцев на обследование», — цитирует РИА Новости Буха.

По его словам, Никулин должен пройти медицинское обследование, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом.

Напомним, Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года по запросу США. Оказалось, что американский суд штата Калифорния обвиняет его в совершении хакерских атак на «цели» в Соединённых Штатах.

В конце марта этого года Чехия экстрадировала гражданина РФ в США, где ему были предъявлены обвинения в совершении хакерских атак. Никулин себя виновным не признает.

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