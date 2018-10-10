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В Кузбассе стартовала девятая волна мониторинга экстремистских проявлений

Общество

Специалисты читают лекции студентам ссузов и вузов, в ходе которых разъясняют последствия участия в экстремистской деятельности

Кемерово, 10 октября 2018, 08:12 — REGNUM  Центр изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в молодежной среде Кемеровского государственного университета (КемГУ) запустили девятую волну регионального мониторинга экстремистских проявлений в молодежной среде, сообщает 10 октября пресс-служба вуза.

В рамках мероприятий специалисты проводят просветительские лекции для обучающихся средне-специальных и высших учебных заведений на тему «Экстремизм: понятие, видовой состав. Символика запрещенных экстремистских организаций». Выбор места проведения лекции определяется в процессе мониторинга настроений молодежи, который ведется в Кузбассе с 2015 года. Поддержку в организации мониторинга оказывает Главное управление МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что в рамках просветительской деятельности 8 октября была проведена лекция для обучающихся Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС города Кемерово. В ходе лекции руководитель лаборатории мониторинга конфликтов Вадим Шиллер разъяснил, деятельность каких общественных и религиозных объединений запрещена на территории России, причины, повлекшие принятие ограничительных мер. Он также напомнил студентам, что наличие судимости за совершение противоправных действий экстремистской направленности негативно повлияет на возможности трудоустройства и замещение должностей государственной службы.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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