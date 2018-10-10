Китайцам дали восемь советов для поездки в Россию

Москва, , 08:02 — REGNUM Российские эксперты подготовили памятку для китайских туристов, указав, как лучше вести себя в тех или иных ситуациях. Советы стоит распечатать тем, кто принимает гостей из КНР, повесить их в отеле или кафе, вложить в буклет или книгу, сообщает портал Туту.ру.

В памятке — восемь пунктов. Первый касается российских ресторанов и кафе, где, в отличие от Китая, блюда каждый посетитель заказывает себе сам и пользуется отдельной тарелкой.

Большую часть года в России холодно, поэтому есть принято «с плотно застегнутой одеждой». Оголенный живот в ресторане будет смотреться неприлично, отмечают авторы.

Гостям не стоит шуметь после 23:00, громко беседовать в коридорах гостиниц, фотографировать других людей без разрешения и вторгаться в их личное пространство, например, пытаясь протиснуться в толпе. Лучше попросить человека подвинуться.

Китайским туристам также советуют торговаться, но не слишком активно, и соблюдать очередь. Их также просят не беспокоиться из-за неприветливых выражений на лицах, так как это — «часть этикета».

«В России принято быть немного грубыми с незнакомцами, но при этом очень вежливыми с друзьями», — говорится в памятке.

Отмечается, что Россия вошла в Китае в список самых популярных туристических направлений.

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