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Впервые в Москве пройдет осенний мотофестиваль

Общество

Движения колоны мотоциклистов покажут онлайн

Москва, 10 октября 2018, 07:56 — REGNUM  В Москве 13 октября в Москве пройдет первый моттофестиваль. Впервые жители столицы смогут увидеть движение колонны мотоциклистов от проспекта Академика Сахарова до смотровой площадки на Воробьевых горах в режиме онлайн, сообщается на портале мэра Москвы.

Трансляция мотофестиваля будет вестись с помощью камер городской системы видеонаблюдения. Всего по ходу движения колоны мотоциклистов установят более чем 20 HD-камер городской системы видеонаблюдения.

Все желающие увидят выступления мотоспортсменов, выставку современных и ретромоделей мотоциклов и парад байкеров, а также познакомятся с мотошколой Мосгортранса. Первый осенний мотофестиваль приурочен к закрытию мотосезона-2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года состоялся мотопробег по городам Золотого кольца. Его финальной точкой стал Ярославль. В столицу Золотого кольца приехали байкеры не только со всей страны, но и из Северной и Южной Америки, стран СНГ и Европы.

Подробнее: Мэр Ярославля о просьбе стать байкером: «Если это необходимо, я согласен»

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