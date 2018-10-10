Впервые в Москве пройдет осенний мотофестиваль

Москва, , 07:56 — REGNUM В Москве 13 октября в Москве пройдет первый моттофестиваль. Впервые жители столицы смогут увидеть движение колонны мотоциклистов от проспекта Академика Сахарова до смотровой площадки на Воробьевых горах в режиме онлайн, сообщается на портале мэра Москвы.

Трансляция мотофестиваля будет вестись с помощью камер городской системы видеонаблюдения. Всего по ходу движения колоны мотоциклистов установят более чем 20 HD-камер городской системы видеонаблюдения.

Все желающие увидят выступления мотоспортсменов, выставку современных и ретромоделей мотоциклов и парад байкеров, а также познакомятся с мотошколой Мосгортранса. Первый осенний мотофестиваль приурочен к закрытию мотосезона-2018.

Читайте также: Музыкальный фестиваль проходит на Камчатке в День вулкана

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года состоялся мотопробег по городам Золотого кольца. Его финальной точкой стал Ярославль. В столицу Золотого кольца приехали байкеры не только со всей страны, но и из Северной и Южной Америки, стран СНГ и Европы.

Подробнее: Мэр Ярославля о просьбе стать байкером: «Если это необходимо, я согласен»