Почаинский овраг — не «пристанище наркоманов»: нижегородцы — Панову

Нижний Новгород, , 07:34 — REGNUM Защитники исторического места в Нижнем Новгороде, прозванного настоящим сердцем города, Почаинского оврага обратились к главе администрации Владимиру Панову с открытым обращением. В нём они просят не допустить возобновления застройки и сменить его зонирование, вернув оврагу статус рекреационной зоны. Обращение написано на фоне судебных споров, в которых застройщик — ООО «Международная строительная компания» пытается оспорить расторжение договора развития территории, по которому и велась его застройка. И хотя в иске застройщику отказано, но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, год назад почти 2 тыс. горожан выступили против застройки оврага, которую вела компания, получившая под эти цели 6,73 га по договору о развитии застроенной территории от 2009 года, — ООО «Международная строительная компания». Проект ЖК был назван «Сердце Нижнего». Спор между горожанами, застройщиком и властями длился несколько лет, за это время у проекта появились долевые участники. В марте 2018 года глава администрации города Владимир Панов пообещал, что территория будет возвращена городу и получит статус общественного пространства. Позднее действительно были отменены разрешения на строительство и в конце марта ООО получило уведомление о расторжении договора развития. Застройщик попытался обжаловать решение и в суде потребовал признать договор действующим.

19 сентября 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО в удовлетворении иска, решение в законную силу пока не вступило, но и не обжалуется.

«Ответчик с иском не согласен, поддержал позицию, изложенную им в отзыве на исковое заявление. Считает, что договор прекращен в связи с истечением срока действия. ООО «МСК» ни в рамках срока, определенного сторонами в п. 4.1 договора, ни до окончания срока действия договора не выполнены обязательства, установленные договором. В частности обществом не выполнена в полном объеме обязанность по передаче в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о её развитии. Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.10.2015 года по делу №А43−13 306/2015 установлен факт ненадлежащего исполнения ООО «МСК» обязательств по договору в части внесения цены права на заключение договора, с общества в пользу администрации взыскано 37 432 000 рублей долга, 262 024 рублей пеней. Решение суда до настоящего времени не исполнено», — отмечается в материалах дела.

Суд рассмотрел дело и уточнил, что «срок действия спорного договора о развитии застроенной территории от 24.02.2009 года №039/06 составил восемь лет», а «следовательно, действие договора прекратилось 24.02.2017 года».

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2 октября 2018 года в Нижнем Новгороде прошли общественные слушания по вопросу о смене зонирования территории Почаинского оврага в генплане города с зоны жилой застройки на рекреационную зону.

«Мы, горожане, обеспокоены тем, что этой логичной смены зонирования может не произойти. Застройка, а по сути, уничтожение уникального природного и культурно-исторического ландшафта Нижнего Новгорода может продолжиться», — делятся в открытом обращении опасениями представители горожан, в числе которых — экологи, юристы, историки, краеведы, архитекторы.

В открытом письме также напоминается, что «территория, предназначенная под строительство, попадает в границы защитных зон целого ряда объектов культурного наследия и границу охраняемого культурного слоя» и «сопряжена с земельными участками по улице Ильинской, на которых расположены памятники истории и культуры».

"Желание застройщика и так называемых обманутых дольщиков продолжить строительство многоэтажных домов в овраге, а также зонирование оврага как зоны жилой застройки противоречит законодательным нормам. Кроме того, результаты многочисленных экспертных экологических обследований оврага показали, что он — ареал произрастания редких для города видов растений, а также место гнездования и обитания большого количества птиц. Овраг — это не в коем случае не «шрамы на теле города» и не «пристанище наркоманов», как это заявлено было на общественных слушаниях сторонниками не выполняющей договорные обязательства и не заплатившей в городской бюджет 37 миллионов компании — застройщика ООО «МСК». За столетия эта территория стала живым воплощением богатой и сложной городской истории. В наше время, вместе с мощной средневековой цитаделью-кремлем, она является частью уникального природно-исторического ландшафта, чудом уцелевшего внутри мегаполиса. Это природная зона в центре города, где растут редкие растения и обитает множество птиц. Это своеобразие и основа идентичности Нижнего Новгорода», — пишут горожане и просят принять единственно верное решение по итогам общественных слушаний, вернув территории статус рекреационной зоны.

Жители также надеются, что в дальнейшем здесь будет разбит новый городской парк.