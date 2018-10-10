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Медучреждения Алма-Аты снизили стоимость услуг после проверок прокуратуры

Общество

Стоимость справок, выдаваемых противотуберкулезным диспансером, уменьшилась в два раза

Алма-Ата, Казахстан, 10 октября 2018, 07:20 — REGNUM  В 23 учреждениях здравоохранения Алма-Аты выявлены необоснованно завышенные цены на услуги предоставления медицинских справок, сообщили 10 октября в пресс-службе прокуратуры города.

Стоимость справок, выдаваемых противотуберкулезным диспансером, уменьшилась в два раза, стоимость справок наркологического центра снижена на 28%, центра психического здоровья — на 18%. Ежегодно справки получают более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2018 года объем оказанных услуг в сфере здравоохранения Казахстана составил 249,9 млрд тенге ($690 млн по курсу на 3 октября), что на 2,2% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Во II квартале объем услуг в сфере здравоохранения Казахстана вырос на 2%

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