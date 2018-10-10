Среда, 10 Октября 2018 года
07:39:04 МСК

Арбитраж признал законной дисквалификацию экс-чиновника мэрии Перми

Общество

Диквалификация вступила в силу и экс-чинонику мэрии запрещено занимать руководящие должности. Таким образом, его руководство спортивным центром находится под вопросом

Пермь, 10 октября 2018, 07:06 — REGNUM  Арбитражный апелляционный суд признал постановление об административном наказании в отношении бывшего чиновника мэрии Перми первой судебной инстанции законным и оставил его без изменения, несмотря на жалобу бывшего начальника пермского департамента дорог и транспорта. Решение о дисквалификации вступило в силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю.

По данным ведомства, экс-чиновник дважды нарушил антимонопольное законодательство в сфере пассажирских перевозок. Суд назначил полгода дисквалификации. Это решение неоднократно оспаривалось, но осталось неизменным.

В течение шести месяцев экс-чиновнику запрещено этого работать в государственных и муниципальных органах власти и руководить юридическими лицами. Примечательно, что сейчасбывший начальник муниципального департамента дорог и транспорта занимает должность руководителя дворца спорта «Орленок». В УФАС подчеркнули, что несмотря на увольнение из мэрии, ответственности избежать не удастся.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный из мэрии Перми чиновник может лишиться поста главы спортцентра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить