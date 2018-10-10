Новосибирские власти занялись резонансным «мусорным» вопросом

Новосибирск, , 06:32 — REGNUM В правительстве Новосибирской области стартовала серия совещаний по вопросам перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Накануне, 9 октября, в администрации региона состоялась видеоконференцсвязь министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дениса Архипова с районами. На совещании присутствовали представители депутатского корпуса, общественности, управляющих компаний и перевозчиков, работающих в сфере ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время наша задача — выстроить эффективные взаимоотношения между всеми участниками рынка, и в первую очередь при этом необходимо соблюсти права потребителей — жителей Новосибирской области. Поэтому на подобных совещаниях мы обсуждаем все возникающие практические вопросы со стороны представителей депутатского корпуса, общественников, представителей территорий области, представителей управляющих компаний, экспертного сообщества. Параллельно с проведением этой работы в муниципальные образования региона будут разосланы дополнительные письменные разъяснения о законодательных изменениях в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — сказал Денис Архипов, напомнив, что сфера обращения с ТКО в соответствии с федеральным законодательством с 2019 года становится регулируемой отраслью.

На заседании были подняты вопросы корректировки территориальной схемы обращения с отходами в регионе, строительства объектов размещения отходов, вопросы содержания контейнерных площадок, несанкционированных мест размещения отходов и другие темы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Новосибирск — столица Новосибирской области — оказался в числе лидеров в рейтинге Гринписа как один из самых удобных российских городов-миллионников для раздельного сбора бытовых отходов.

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Тем не менее в области не утихают споры вокруг концессионного соглашения, которое было заключено 22 июля 2016 года между ООО «Экология-Новосибирск» (которое получило статус регионального оператора по обращению с ТКО) и новосибирским правительством, по строительству двух мусоросортировочных комплексов с полигонами. Мусорная концессия, её уже назвали «мусорной аферой», с самого начала вызвала огромное количество нареканий со стороны не только общественности и экологов, но и депутатского корпуса. Сейчас по решению руководства Новосибирской области действие концессии приостановлено, власти заявили, что ищут решения противостояния.

Напомним, что с 1 января 2019 года все субъекты Российской Федерации должны перейти на новые правила обращения с отходами. До этого времени в регионах должны быть заключены соглашения с региональными операторами и утверждены тарифы.

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