Китай доставил гуманитарную помощь пострадавшим от цунами в Индонезии

Джакарта, , 05:58 — REGNUM Первая партия китайских гуманитарных поставок Индонезии на помощь пострадавшим от землетрясения прибыла в международный аэропорт Баликпапан на острове Калимантан вечером 9 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Помощь включает в себя палатки, водяные фильтры, генераторы и прочее необходимое, которое будет направлено в места, пострадавшие от землетрясения и вызванного им цунами в провинции Центральный Сулавеси. Помимо гуманитарной помощи, китайское посольство также закупило провизию, столь необходимую пострадавшим.

Напомним, что 10 тыс. человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,5 и цунами, которые обрушились на индонезийскую провинцию Центральная Сулавеси 28 сентября. Погибло более 2010 человек.

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