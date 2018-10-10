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Умер американский миллиардер Алекс Спанос

Общество

Он скончался в возрасте 95 лет

Лос-Анджелес, США, 10 октября 2018, 05:48 — REGNUM  В США на 96-м году жизни скончался американский миллиардер Алекс Спанос, сообщает газета The San Diego Union Tribune.

«У нас нет слов, чтобы выразить всю скорбь в связи с его уходом», — говорится в официальном заявлении футбольного клуба Chargers, которым владел Спанос.

Отмечается, что руководство клубом он еще в 1994 году передал своему сыну Дину из-за развивающейся деменции.

Алекс Спанос был основателем компании «A. G. Spanos Companies», которая до сих пор является одним из крупнейших застройщиков квартир в США. Также Спанос был одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии Соединенных Штатов.

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