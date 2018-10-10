Таможенники Челябинской области пресекли контрабанду серной кислоты

Челябинск, , 05:25 — REGNUM Попытка контрабанды 700 кг аккумуляторной серной кислоты пресечена на границе Челябинской области и Казахстана, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Челябинский предприниматель под видом жидкого стекла пытался вывезти 700 кг аккумуляторной серной кислоты. Вещество перевозилось без разрешительных документов для продажи в Казахстане», — сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что серная кислота — прекурсор наркотических и психотропных веществ, так что его перевозка через границу возможна только с разрешения МВД РФ.

Бизнесмен, пытавшийся незаконно экспортировать жидкость, стал фигурантом уголовного дела о незаконном перемещении через границу России прекурсоров наркотических средств (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Ему грозит «в худшем случае» семь лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа предотвращен незаконный ввоз девяти грузовых автомобилей с овощами и фруктами из Казахстана в Россию.

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