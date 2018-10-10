В Англии тюлень захотел прокатиться на байдарке

Лондон, , 05:17 — REGNUM В британском Южном Корнулолле тюлень пытался залезть в байдарку к прогуливавшимся на воде туристам, сообщает CGTN.

На видеоролике видно, как тюлень пытается влезть на байдарку к пожилому мужчине. Сначала тюлень просто высунул голову из воды и смотрел на туриста печальным взглядом, а потом начал лезть в байдарку.

На одном из эпизодов видно, что животному практически удалось залезть, однако турист мягко оттолкнул его веслом. По его словам, за другими членами группы тюлень просто наблюдал, но прокатиться в байдарке захотел именно с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре у берегов Новой Зеландии тюлень швырнул осьминога в лицо одному из каякеров. Он внезапно вынырнул из воды и пастью швырнул моллюска в лицо мужчине. Ни одно животное не пострадало, испуганный осьминог присосался к днищу лодки, чтобы спастись от тюленя.

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