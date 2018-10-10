Порошенко прокатил болгарского премьер-министра, трижды нарушив ПДД

Киев, , 04:43 — REGNUM Украинский президент Петр Порошенко нарушил сразу три пункта правил дорожного движения во время поездки в микроавтобусе с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, сообщает украинский телеканал 24.

Сообщается, что Порошенко перед тем, как начать движение, не пристегнул ремень безопасности и не указал поворотником о начале маневра. Также за городом украинский президент не включил ближний свет фар, как этого требуют ПДД. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов на нарушение ПДД не отреагировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта служебный автомобиль полиции, сопровождавший Порошенко, сбил на пешеходном переходе 88-летнего старика, а в конце мая автомобиль из кортежа сбил ребенка на пешеходном переходе в Киеве. По некоторым данным, это была машина кортежа Порошенко.

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