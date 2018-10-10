Двое китайцев пытались вывести золото из Китая в ручках чемоданов

Циндао, Китай, , 04:27 — REGNUM Двое подозреваемых граждан Китая были схвачены при попытке контрабанды за пределы Китая золота общей стоимостью более 2,1 млн юаней (около $303,4 тыс.), сообщили в таможне провинции Шаньдун на востоке страны, передает 9 октября агентство Синьхуа.

Сорок два золотых слитка общим весом более 7,9 кг были обнаружены спрятанными в ручках чемоданов подозреваемых после того, как они были просвечены рентгеновским аппаратом таможенной службы в международном аэропорту Лютин города Циндао 28 августа текущего года.

Двое подозреваемых пытались улететь из портового города Циндао провинции Шаньдун в столицу Японии Токио через проход в зоне таможенного контроля для тех, кому «нечего декларировать». Предварительное расследование показало, что подозреваемые получили денежное вознаграждение за контрабанду, однако они отрицают при этом, что знают друг друга. Расследование продолжается

Напомним, что согласно китайскому законодательству, пассажиры, которые провозят свыше 50 граммов золота или изделий из золота должны декларировать его на таможне прежде, чем покинуть Китай.

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