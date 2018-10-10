Польская полиция ищет вандалов, осквернивших кладбище советских солдат

Варшава, , 03:51 — REGNUM Полиция Польши приступила к поиску вандалов, которые осквернили надгробия советских солдат на кладбище города Еленя-Гура, сообщает пресс-служба российского посольства в Варшаве.

Отмечается, что полиция уже возбудила уголовное дело в отношении виновных и ведет поиски злоумышленников. При этом местные жители, по словам представителя российского посольства, осудили действия вандалов.

Ранее об осквернении советских могил заявил представитель движения «Курск», занимающегося восстановлением советских памятников, Ежи Тыц. Местный журналист Марек Маркевич подтвердил эту информацию и заявил о том, что вандалы разбили более 20 надгробий советских солдат.

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