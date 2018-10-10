В хакасском районе в семи школах есть лишь уличные туалеты

Абакан, , 03:20 — REGNUM Прокурор Бейского района Хакасии в судебном порядке требует оборудовать школы в соответствии с санитарными правилами. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Хакасии.

Как выяснилось, по состоянию на октябрь 2018 года в семи школах Бейского района, в нарушении законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, нет внутренней канализации с устройством выгреба, септика или локальных очистных сооружений. По данным надзорного ведомства, речь идёт о Новотроицкой ООШ, Буденовской ООШ, Маломонокской ООШ, Кальской ООШ, Койбальской НОШ, Большемонокской ООШ, Утинской НОШ. Школьникам приходится пользоваться уличными туалетами.

В связи с этим районный прокурор направил исковые заявления в суд. Он требует обязать оборудовать здания школ туалетами для мальчиков и девочек с внутренней канализацией. Решениями Бейского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2017 года министр просвещения РФ Ольга Васильева озвучила шокирующие данные: оказалось, что в России 3400 школ до сих пор не имеют тёплых туалетов.

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