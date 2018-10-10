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В минобороны Украины решили «декоммунизировать» памятник Суворову в Киеве

Общество

Память о российском полководце-«агрессоре» влияет на неокрепшие умы лицеистов

Киев, 10 октября 2018, 00:33 — REGNUM  Министерство обороны Украины поддержало обращение администрации военного лицея имени Ивана Богуна о сносе памятника полководцу Александру Васильевичу Суворову, установленного не территории лицея, сообщил городской сайт Киева.

«В условиях агрессии Российской Федерации и оккупации части территории Украины фактически продолжается возвеличивание фигуры Суворова А.В. времен Екатерины ІІ, деятельность которой была направлена на уничтожение культуры, государственности и украинской исторической памяти. Это может создать у воспитанников военных учебных учреждений негативные стереотипы о военных традициях украинского народа, и не будет способствовать формированию у граждан Украины патриотизма, национального сознания, активной гражданской позиции», — сказано в обращении.

Документ также предлагает изменить законодательство Украины таким образом, чтобы имя Суворова можно было официально запретить. В данный момент на русского полководца не распространяется закон о «декоммунизации».

Письмо будет рассмотрено министерством культуры Украины, киевской городской администрацией и Украинским институтом национальной памяти (УИНП)

Отметим, ранее учебное заведение называлось Киевским суворовским училищем.

Напомним, украинская декоммунизация на деле является дерусификацией. К примеру, в начале июля 2018 года во Львовской области неизвестные декоммунизаторы разрушили памятник Пушкину.

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Закон о декоммунизации на Украине
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