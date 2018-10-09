Правила РФС позволяют навсегда отстранить Кокорина и Мамаева от футбола

Москва, , 23:26 — REGNUM Руководство Российской премьер-лиги обратится к Российскому футбольному союзу по вопросу рассмотрения скандала с Кокориным и Мамаевым в комитете РФС по этике, сообщил 9 октября журналистам глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Статья 10 дисциплинарного регламента РФС предусматривает возможность запрета посещения стадионов и любой деятельности, имеющей отношение к футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в том, что группой избили одного за другим несколько человек в центре Москвы.

Напомним, Кокорин и Мамаев известны широкой публике не своими спортивными достижениями, а целым рядом безобразных выходок, за которые так и не были наказаны.

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