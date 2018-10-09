Ницой покинула студию телеканала после отказа ведущей говорить по-украински

Киев, , 23:47 — REGNUM Писательница-русофоб Лариса Ницой покинула студию программы «Большой вторник» после того, как ведущая, указав на её манипуляции, отказалась переходить на украинский язык, сообщил 9 октября оппозиционный украинский телеканал NewsOne.

Ницой сослалась на решение конституционного суда Украины, которое якобы обязует граждан Украины общаться на украинском языке во всех публичных местах. Телеведущая Диана Панченко и гость студии, бывший депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, ответили что такого решения не существует, а также, что это противоречит основному закону Украины.

«Госпожа Ницой в эфире попыталась указать мне, на каком языке говорить. Не получилось. «Письменникиня» стала манипулировать, ссылаться на основной закон и решение конституционного суда. Не получилось. И вот, госпоже Ницой не оставалось ничего другого как покинуть студию. Попутно оскорбив. Пригрозив мне судом и Уголовным кодексом», — написала Диана Панченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Телеведущая также отметила нездоровое желание Ларисы Ницой построить всех граждан Украины под одну гребёнку:

«Вам бы хотелось, чтоб в этой стране все ходили строем, распевая кричалки. Думали и дышали одинаково. Но так не будет».

Напомним, ранее Лариса Ницой призналась, что убеждает украинских школьников отождествлять русскость с фашизмом.

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Напомним также, что Верховная рада приняла в первом чтении закон, направленный на тотальную дерусификацию страны. По мнению экспертов, украинские власти таким образом стимулируют исход населения с Украины.

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