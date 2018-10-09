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Трамп ввёл чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана

Общество

Ураган «Майкл» 10 октября достигнет побережья США

Вашингтон, 9 октября 2018, 23:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в штате Флорида в связи с приближением тропического шторма «Майкл», сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, глава государства своим распоряжением наделил министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях полномочиями по координации усилий в борьбе со стихией.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил о полной готовности властей США к надвигающемуся урагану. Ожидается, к утру 10 октября ураган достигнет побережья Флориды, а также может затронуть Северную и Южную Каролину и Джорджию.

Напомним, из-за урагана «Майкл» в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа уже погибли не менее 13 человек. К настоящему времени ураган усилился до второй категории.

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Ураганы, шторма, бури
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