Google представила новые смартфоны Pixel 3 и планшет Pixel Slate

Нью-Йорк, США, , 23:01 — REGNUM Компания Google представила новые смартфоны Pixel 3, планшет на операционной системе Chrome OS и другие новые устройства. Презентация продуктов компании, состоявшаяся 9 октября в Нью-Йорке, транслировалась на YouTube-канале Google.

Новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL оснащены экранами диагональю 5,5 и 6,3 дюйма соответственно, 12,2-мегапиксельными камерами и 8-мегапиксельными фронтальными камерами. Устройства оборудованы процессором Snapdragon 845 и имеют оперативную память 4 гигабайта.

Цена на Pixel 3 в Соединённых Штатах составит $799 за модель с накопителем 64 гигабайта, $899 — с накопителем 128 гигабайт. Стоимость Pixel 3 XL — $899 и $999 соответственно.

Планшет Pixel Slate получил 12,3-дюймовый LCD-экран с разрешением 3000×2000 пикселей и две 8-мегапиксельные камерами. Устройство может использоваться как отдельно, так и с подключаемой клавиатурой с подсветкой и тачпадом и стилусом Pixelbook Pen. Планшет будет поставляться в множестве комплектаций с различными моделями процессоров Intel, объёмами оперативной памяти от 4 до 16 гигабайт и встроенной памятью от 32 до 256 гигабайт. Цена на устройство без клавиатуры и стилуса начинается от $599 долларов.

Кроме этого, компания представила «умный» динамик Google Home Hub, работающий под управлением голосового помощника Google Assisnant. Устройство способно не только отвечать голосовыми командами, но также выводить информацию на экран диагональю 7 дюймов.

Новинки поступят в продажу в США и ряде стран Европы в конце октября — начале ноября. России в списке стран, где планируются официальные продажи гаджетов, нет.