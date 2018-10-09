В Лиссабоне завершился форум «Китайский путь»

Лиссабон, , 22:46 — REGNUM Очередной, пятый по счету Европейский форум «Китайский путь» прошел в Лиссабоне. Организаторами мероприятия по теме «Китайский проект в новую эпоху и развитие Европы», в котором приняли участие около ста ученых и экспертов, выступили Институт марксизма Китайской академии общественных наук и ЦК Португальской компартии (ПКП), сообщает 9 октября Синьхуа.

Как считает открывший форум директор китайского института Дэн Чуньдун, проведение мероприятия сблизит позиции компартий двух стран и окажет позитивное воздействие на развитие их экономики, политики и двусторонних отношений.

Генеральный секретарь ЦК ПКП Жерониму ди Соуза отметил важность коммунистических убеждений, а также межпартийного сотрудничества в сфере теоретических исследований.

Среди вопросов, широко обсуждавшихся участниками форума, следует отметить значение социализма с китайской спецификой и его вступления в новую эпоху, особенности «китайского проекта» в условиях глобальных вызовов, итоги XIX съезда КПК и его значение для развития КНР, перспективы реализации инициативы «Пояса и пути» в контексте развития китайско-португальских отношений и связей.

Напомним, что Европейский форум «Китайский путь» был учрежден в 2014 году с целью расширения контактов ученых-обществоведов КНР и Европы.