Адвокат избитого Мамаевым и Кокориным: Потребуем максимального наказания

Москва, , 22:03 — REGNUM Адвокат избитого Мамаевым и Кокориным Дениса Пака заявил, что его клиент не только не будет рассматривать вариант примирения, но и потребует самого строгого наказания для них.

Об этом адвокат Геннадий Удунян сообщил 9 октября журналистам RT.

«Мы сделаем всё, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается», — цитирует RT слова Геннадия Удуняна, который намерен требовать переквалификации действий нападавших на более тяжкую статью.

Кроме того, представитель пострадавшего подчеркнул, что за сутки, прошедшие с момента нападения, Мамаев и Кокорин не предприняли никаких попыток связаться и принести извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, не замеченные в спортивных достижениях футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в очередной раз стали инициаторами скандала. За короткое время они устроили избиение троих людей, нападая группой на одного.

Ими были избиты водитель на автостоянке и два посетителя кафе в центре Москвы.

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