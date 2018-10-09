Брат Кокорина, участвовавший в потасовке в Москве, злостно нарушал ПДД

Москва, , 21:23 — REGNUM Младший брат футболиста клуба «Зенит» Алекасандра Кокорина — Кирилл Кокорин оказался соучастником потасовок, которые произошли 8 октября в Москве. Об этом сегодня, 9 октября, сообщают местные СМИ.

19-летний Кирилл Кокорин оказался крайне злостным нарушителем правил дорожного движения. С начала 2018 года он более 60 раз нарушал ПДД. Общая сумма штрафов составила 119 тыс. рублей, при этом 32 тыс. рублей до сих пор не выплачены.

Кокорин-младший был оштрафован за превышение скорости, тонировку, проезд на красный свет и непредоставление пешеходам преимущества в движении. Также известно, что юноша владеет автомобилем Mercedes-Benz AMG E 63 S. Стартовая цена такого автомобиля составляет не менее 10 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября два футболиста — нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в одном из кафе в центре Москвы. Один из посетителей сделал замечание футболистам, но они набросились на него и ударили стулом по голове. Оказалось, что ударили они чиновника Министерства промышленности и торговли России. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Затем выяснилось, что в то же утро эти же двое футболистов избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Ведущая написала заявление на футболистов в полицию.

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