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Полиция Боснии открыла огонь во время беспорядков в лагере беженцев

Общество

Беспорядки произошли в городе Бихач

Полиция Боснии открыла огонь во время беспорядков в лагере беженцев
Usien
Полиция Боснии и Герцеговины

Сараево, 9 октября 2018, 21:26 — REGNUM  Полиция Боснии и Герцеговины открыла огонь во время подавления беспорядков в лагере беженцев на границе с Хорватией, 9 октября передает агентство Associated Press.

Беспорядки произошли в лагере беженцев в городе Бихач. Недовольные беженцы отказались от переговоров с полицией и забросали стражей порядка камнями.

Согласно заявлению полиции, выстрелы были предупредительными, огнестрельных ранений никто из протестующих мигрантов не получил.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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