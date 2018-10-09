На «красной» ветке метро в Москве произошёл сбой в движении поездов

Москва, , 20:52 — REGNUM На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается вечером 9 октября в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Отмечается, что график движения нарушен «по техническим причинам». Других подробностей в сообщении не приводится.

В пресс-службе заявляют, что сотрудники метрополитена в настоящее время «делают всё возможное для скорейшего ввода движения в график».

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