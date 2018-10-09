Ярославская полиция надеется справить новоселье к 2020 году

Ярославль, , 20:50 — REGNUM Здание, которое сегодня занимает УМВД России по Ярославской области, должно освободиться к 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник УМВД, генерал-майор полиции Андрей Липилин.

Он был назначен на эту должность 5 июля. С тех пор, как рассказал Андрей Липилин, он объехал всю Ярославскую область, познакомился с работой всех служб и отделов:

У нас отделы полиции часто располагаются в старинных зданиях. Они красивые, хорошие, но если честно, уже не для жизни, не для службы. Конечно, сотрудники стараются, как-то поддерживают их в нормальном состоянии. Например, здание на улице Собинова — красивое, лет 200 назад оно было бы хорошим, но сейчас уже старовато. В районах таких еще больше, — сказал Андрей Липилин.

Андрей Липилин напомнил, что новое здание для ярославской полиции строится на проспекте Фрунзе.

Ведется большая стройка. Но строители ее подзатянули, сейчас из-за того, что они срывают сроки, мы даже обратились в Арбитражный суд. Но вообще в конце 2019 года они должны здание сдать. Оно в основном готово, сейчас остекление делают, в связи с тем, что строительство нового микрорайона рядом откладывается вместе с подведением тепла, мы решили свою котельную делать. Но стройка идет, будем пытаться в концу 2019 года открыть это здание.

На вопрос о том, что будет со зданием на ул. Республиканской, Андрей Липилин пояснил, что об этом пока говорить преждевременно.

Оно находится в федеральной собственности. Но теоретически нам нового здания хватит, чтобы всем переехать. Плюс управление миграции туда заберем, часть наших подразделений, находящихся в «Свечке» за ТЮЗом.

По мнению начальника УМВД, старое здание 1937 года постройки необходимо капитально ремонтировать.