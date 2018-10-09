Трудовая миграция с Украины сдерживает волну криминала — эксперт

Киев, , 21:39 — REGNUM Возможность уехать на заработки снижает количество преступлений на Украине, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко 9 октября в комментарии ресурсу «Украина.ру».

"На сегодняшний момент трудовая миграция спасает украинцев. Человек сидит без работы, без зарплаты — чего тут хорошего? Ему всякие глупые мысли начинают в голову лезть — а не пойти ли что-нибудь украсть, кого-нибудь ограбить? Зачем это нужно?» — отметил эксперт.

Граждане Украины в большинстве случаев уезжают за границу самостоятельно, лишь 10% прибегает к помощи.

«В 2016—2017 гг. мы провели три социологических исследования, посвященных миграционным настроениям украинцев. Одно из исследований показало, что фактически 60% украинцев, которые за последние пять лет работали за рубежом, трудились там нелегально», — сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник журналистам телеканала 112.ua.

Напомним, недавно представители одного из предприятий украинской оборонной промышленности признали, что большинство квалифицированных сварщиков уехали в Польшу на заработки и броню для украинских бронетранспортёров делать просто некому.

Читайте также: На Украине некому делать броню, сварщики в Польше — ЦИАКР