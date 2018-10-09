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ЮНИСЕФ возобновил программы помощи детям в Йемене

Общество

Программа денежных переводов ЮНИСЕФ ранее была приостановлена из-за «давления» хуситов

ЮНИСЕФ возобновил программы помощи детям в Йемене
Brian Harrington Spier
Дети Йемена

Сана, 9 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) возобновил прием переводов для программ помощи детям в Йемене, 9 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретаря ЮНИСЕФ Джульетты Тума, программа, нацеленная на помощь девяти миллионам йеменских детей, возобновлена с воскресенья 7 октября.

Программа денежных переводов ЮНИСЕФ ранее была приостановлена в ответ на «давление» хуситов в отношении отделения фонда в Йемене.

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