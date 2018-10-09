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Мусорный коллапс в Челябинске: подрядчикам компенсировали потери

Общество

Но многие всё равно отказались вывозить мусор на дальние полигоны

Мусорный коллапс в Челябинске: подрядчикам компенсировали потери
WaltiGoehner
Мусор

Челябинск, 9 октября 2018, 19:41 — REGNUM  В Челябинске после закрытия городской свалки подрядчикам были компенсированы потери, возникшие из-за необходимости вывозить мусор на более дальние расстояния. Об этом заявил глава области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

При этом многие операторы всё равно отказались вывозить отходы. Губернатор считает, что тем самым они хотели добиться возобновления работы свалки.

Впрочем, открыть объект снова невозможно, утверждает глава региона. «В том числе по предписанию судов и прокуратуры».

Напомним, свалка была полностью закрыта 11 сентября. После этого Челябинск пережил мусорный коллапс.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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