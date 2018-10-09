Вывоз мусора из Челябинска оценили «на троечку»

Челябинск, , 19:34 — REGNUM Мусор из Челябинска вывозят на «тройку». Так и было ранее, заявил губернатор области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

При этом Дубровский отметил единственный плюс по сравнению с ситуацией, что была до 11 сентября. Свалка, которую около 30 лет не могли закрыть, прекратила своё существование.

Глава региона также добавил, что сейчас идут поиски подрядчика, который бы занялся рекультивацией свалки. Завершить работы предстоит к саммитам ШОС и БРИКС.

Напомним, проблема с вывозом мусора обострилась после закрытия свалки, 11 сентября. Часть подрядчиков просто прекратили свою работу. В итоге улицы и дворы оказались завалены мусором, а в Челябинске ввели режим ЧС.