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РПЦ не смогла забрать здания трёх колледжей Екатеринбурга

Общество

Апелляционная инстанция отказалась менять решение свердловского арбитражного суда

Екатеринбург, 9 октября 2018, 19:12 — REGNUM  Представители Русской православной церкви не смогли забрать здания трёх колледжей Екатеринбурга. 17-й апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Свердловской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, РПЦ уже больше года судится со свердловским мингосимущества. В епархии требуют здания трёх колледжей Екатеринбурга. Ранее областной арбитраж и 17-й апелляционный суд также отказались отдавать здания церкви. Однако Арбитражный суд Уральского округа постановил направить дело на новое рассмотрение.

29 июня 2018 года последовало очередное отказное решение свердловского арбитража. Представители РПЦ снова не сдались и по второму кругу подали апелляцию. Однако 17-й суд, как и несколько месяцев назад, им тоже отказал.

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