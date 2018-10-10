Индийский инженер задержан за передачу технической информации Пакистану

Нью-Дели, 10 октября 2018, 18:55 — REGNUM Инженер, работающий в одной из крупнейших компании Индии — BraMos Aerospace Private Limited, Нашат Агравал был задержан в своем доме в Нагпуре в ходе совместной операции антитеррористических отрядов штатов Уттар-Прадеш и Махараштры по обвинению в хранении секретных документов. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».
Полиция штата подозревает его в передаче конфиденциальных документов пакистанским компаниям.
Во время обыска на персональном компьютере были найдены секретные документы, что само по себе является нарушением закона о государственной тайне, — заявил представитель антитеррористической полиции штата Асим Арун.
В данный момент полиция изучает доказательства взаимодействия инженера с пакистанской стороной.