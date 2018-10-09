Улицы Костромы огородят для безопасности пешеходов

Кострома, , 19:00 — REGNUM В Костроме до конца текущего года обещают установить почти 2 километра ограждений, сообщает городская администрация. Ограждения установят для безопасности пешеходов, ликвидации аварийно-опасных участков и для «приведения пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с требованиями новых национальных стандартов».

Часть работы в городе уже выполнена. Так, ограждения уже установлены на улице Ленина, на перекрёстке улиц Северной правды и Гагарина, а также на участках улиц Магистральной, Титова, Северной правды.

На данный момент работы ведутся на участке улицы 7-я Рабочая и на улице Советской. Также в этом году планируется установка ограждений на улице Задорина, на улице Лагерной, на улице Строительной, улице Машиностроителей, на участке улицы Ивана Сусанина и ещё одном участке улицы 7-я Рабочая.

Местные чиновники обещают завершить все работы в ноябре текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме восстановят чугунные ограждения в центре города. На бульваре на проспекте Мира не хватает 44 составляющих ограждения. Рабочие должны удалить старое покрытие с чугунного ограждения, покрыть новой краской, установить в отсутствующих секциях новые конструкции. Все работы проводит ивановская компания ООО «ПК «Роспроект» с гарантийным сроком в 3 года.

На эти цели будет потрачено 4,5 миллиона рублей.