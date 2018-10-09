Аэропорты Индии оборудуют системой распознавания лиц

Нью-Дели, , 21:13 — REGNUM Министр гражданской авиации Индии Джаянт Синха на пресс-конференции поделился деталями новой инициативы правительства «Digi Yatra», согласно которой в некоторых аэропортах страны будут установлены системы распознавания лиц.

Сканирование лица поможет пассажирам избежать длинных очередей в аэропортах, — заявил Джаянт Синха.

Сообщается, что для получения профиля «Digi Yatra» путешественникам придется зарегистрироваться на веб-портале, предоставив удостоверение личности, свои контактные данные, а также фотографию.

По информации индийского новостного агентства The Hindu, подобная система появится в аэропортах Бангалора и Хайдарабада уже с февраля 2019 года. В аэропортах Пуна, Калькутты и Варанаси данная система будет доступна к апрелю 2019-го.