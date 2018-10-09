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Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил награду ООН «Чемпион Земли»

Общество

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил награду ООН «Чемпион Земли», которая вручается за достижения в сфере защиты экологии и окружающей среды

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил награду ООН «Чемпион Земли»
Иллюстрация: India.gov.in
Наендра Моди

Нью-Дели, 9 октября 2018, 19:33 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди «Чемпион Земли», высшую награду, которая вручается человеку за защиту окружающей среды.

Напомним, что 26 сентября на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН Нарендра Моди и Эммануэль Макрон были номинированы на эту награду.

Премьер-министр посвятил эту награду всем своим соотечественникам, заявив, что подобная награда доказывает, что индийская культура всегда с заботой относилась к природе.

Я также посвящаю эту награду всем племенам, которые «дорожат джунглями больше, чем своей жизнью», а также рыбакам и фермерам, — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства Ani, Нарендра Моди заявил, что в настоящее время мировое сообщество обращает внимание на приверженность Индии к идеям защиты окружающей среды, однако, добавил политик, — это было характерно для Индии еще с незапамятных времен.

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Зарубежная хроника
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