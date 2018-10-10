Кто делает городскую среду доступной для всех?

Елена Хованская, , 11:00 — REGNUM

Ирина Науменкова родилась здоровым ребёнком. Когда девочке шёл четвёртый год, ей поставили диагноз «ювенильный ревматоидный артрит» — заболевание редкое и на тот момент у детей ещё малоизученное. Ещё через два года у Иры начало резко ухудшаться зрение, а в восемь она перестала ходить. Сейчас Ире 34 года, её вес — чуть более 30 килограммов, передвигается она лишь с посторонней помощью.

Ира живет на пятом этаже в доме без лифта. Ира не помнит случаев, когда она не могла куда-то попасть. Ей повезло, у неё есть любящие родители и брат, которые постоянно помогают ей. Есть пара подруг, которые с Ирой уже много лет.

Два года назад Ира начала проводить тест-драйв пандусов в родном Смоленске и выкладывать фотоотчёты в своём аккаунте в Instagram, «ВКонтакте» и на Facebook. Испытания показали, что большинство пандусов в городе не соответствуют строительным государственным стандартам и их использование небезопасно. Те же, которые годны, зимой покрываются снегом и льдом, что делает и их непригодными для использования.

Сегодня Иру называют городским блогером. Тест-драйв пандусов оказался результативным. Хоть и медленно, но окружающая среда меняется в лучшую сторону. Есть несколько переделанных пандусов. Недавно Ире написали из городской аптеки. Обещали, что примут к сведению факт недоступности их пандуса. Ира верит в то, что с её помощью окружающая среда станет более приспособленной и доступной для необычных людей.

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